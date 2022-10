Tennis: Kim Clijsters gewinnt das Luxembourg Ladies Tennis Masters

Kim Clijsters, die seit Donnerstag ein super Tennisniveau zeigte, gewann am Sonntag die erste Ausgabe der Luxembourg Ladies Tennis Masters, ein Turnier, bei dem acht ehemalige Stars des Frauentennis in der Coque gegeneinander antraten. Die Belgierin besiegte im Finale die Schweizerin Martina Hingis (7-5, 6-2), eine weitere ehemalige Nummer 1 der Weltrangliste. Dank ihres Erfolgs kassierte die fünfmalige Gewinnerin des WTA-Turniers in Luxemburg 40.000 Euro und wurde automatisch zur nächste Ausgabe eingeladen.