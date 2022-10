Luxembourg Ladies Tennis Masters: Kim Clijsters liefert großartige Show gegen Mandy Minella

Die Begegnung zwischen der Luxemburgerin Mandy Minella und der Belgierin Kim Clijsters, war die erste in diesem Wettbewerb, an dem acht Spielerinnen teilnehmen, die sich vom Tennis zurückgezogen haben.

Konzentrierte Spielerinnen, umkämpfte Ballwechsel und eine Anlage, die dem WTA-Turnier in der «Coque» würdig ist. Am Donnerstag trafen die Luxemburgerin Mandy Minella und die Belgierin Kim Clijsters zum ersten Mal in diesem Turnier aufeinander.