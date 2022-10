Nordkorea : Kim Jong Un beaufsichtigt Abschuss von Marschflugkörpern

In diesem Jahr hat Nordkorea bereits mehr als 40 Raketen und Marschflugkörper abgefeuert.

Nordkorea hat unter Aufsicht von Machthaber Kim Jong Un nach eigenen Angaben zwei Langstrecken-Marschlugkörper abgefeuert. Mit den Tests vom Mittwoch sei erfolgreich die wachsende nukleare Schlagfähigkeit der Streitkräfte und deren Bereitschaft für «echten Krieg» gezeigt worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag. Die zwei Marschflugkörper seien nach ihrem Abschuss fast drei Stunden lang geflogen und hätten mit ihren Kondensstreifen ovale und achtförmige Muster über den Gewässern vor der Westküste des Landes hinterlassen.

Dabei sei demonstriert worden, dass sie Ziele in 2000 Kilometern Entfernung treffen könnten. Auch seine Präzision und Kriegsfähigkeit habe das Waffensystem unter Beweis gestellt, das im Übrigen schon bei Einheiten zum Einsatz gekommen sei, die mit «taktische» Nuklearwaffen betraut seien.

Kim lobte die Atomwaffeneinheiten. Sie seien gänzlich für «echten Krieg» gerüstet, «um Feinde mit einem Schlag unter ihre Kontrolle zu bringen», zitierte ihn KCNA. Die Tests seien eine «weitere klare Warnung an Feinde». Kim kündigte eine Ausweitung der Operationen der Atomkampftruppen an, um «entschlossen jede wesentliche Militärkrise und Kriegskrise zu jeder Zeit abzuwehren und gänzlich die Initiative darin zu ergreifen».

In diesem Jahr hat Nordkorea bereits mehr als 40 Raketen und Marschflugkörper abgefeuert. Zuletzt übte das Land nach eigenen Angaben mit einer Serie von Raketenstarts den Einsatz taktischer Atomwaffen. Darunter war eine neue ballistische Rakete, die über Japan hinwegflog und potenziell das US-Außengebiet Guam erreichen könnte. Die Manöver wollte Pjöngjang als Reaktion auf «gefährliche» gemeinsame Marineübungen von Seoul und Washington in den vergangenen Wochen verstanden wissen, an denen der atomgetriebene amerikanische Flugzeugträger «USS Ronald Reagan» teilgenommen hatte.