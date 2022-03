Diktator unter der Haube : Kim Jong-Un hat geheiratet

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-Un soll in den Hafen der Ehe eingelaufen sein. Das berichtet das Staatsfernsehen in Pjöngjang.

Elegante Erscheinung, kurze Haare

Erstmals traten die beiden am 5. Juli im Rahmen eines Konzertes gemeinsam in der Öffentlichkeit auf (s. Bildstrecke oben). Anschließend war die Frau am 8. Juli bei einem gemeinsamen Besuch des Mausoleums von Kims Großvater, Kim Il-Sung, erneut zu sehen, wie die französische Nachrichtenagentur AFP berichtet. Bei ihren Auftritten war die Frau stets elegant gekleidet. Die Frau, die auf Mitte zwanzig geschätzt wird, trägt kurze Haare.