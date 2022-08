Nordkorea : Kim Jong-un meldet «leuchtenden Sieg» im «Quarantänekrieg» gegen Covid

Seit dem 29. Juli sei keine Infektion mehr gemeldet worden, sagte Kim in einer Ansprache am Mittwoch. Beobachter gehen jedoch davon aus, dass Nordkorea die Zahlen manipuliert.

Die Pandemie in Nordkorea soll nach Angaben Kim Jong-uns besiegt worden sein. Bild: Kim Jong-un in Pjöngjang am 10. August.

Nur drei Monate nach der Bestätigung des ersten Corona-Ausbruchs in Nordkorea will das Land das Virus besiegt haben. Machthaber Kim Jong-un habe die Aufhebung aller Maßnahmen zum Schutz gegen die Ausbreitung des Coronavirus angeordnet, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag. Kims Schwester bestätigte währenddessen der Agentur, der Machthaber habe «während der Tage dieses Quarantäne-Kriegs unter hohem Fieber gelitten».

«Leuchtender Sieg» im Kampf gegen die Pandemie

Ein «Wunder, das in die Weltgeschichte eingehen wird»

Seit dem 29. Juli sei keine Infektion mehr gemeldet worden, bei der ein Zusammenhang mit «dem bösen Virus» vermutet worden sei, sagte Kim laut KCNA in einer Ansprache am Mittwoch. Obwohl keine einzige Impfung verabreicht worden sei, habe das Land in kurzer Zeit das Virus besiegt, «ein erstaunliches Wunder, das in die Weltgeschichte der öffentlichen Gesundheit eingehen wird».