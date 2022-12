Seoul : Kim Jong Uns Hunde kommen in Südkorea in den Zoo

Die Tiere waren ein Geschenk des Machthabers an Präsident Moon. Der wollte jedoch für den Unterhalt der Friedenssymbole nicht aufkommen.

Die Hunde, die der nordkoreanische Führer Kim Jong Un vor vier Jahren geschenkt hatte, wurden nach einem Streit darüber, wer die Pflege der Tiere finanzieren sollte, in einen Zoo in Südkorea umgesiedelt. Chun Jung-In/Yonhap/AP/dpa

Vor vier Jahren waren sie ein Geschenk des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un an den südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In, jetzt haben die beiden Hunde Gomi und Songgang in einem südkoreanischen Zoo eine neue Heimat gefunden. Die beiden weißen Pungsan-Jagdhunde, eine spezielle Hunderasse aus Nordkorea, wurden am Montag Journalisten und anderen Besuchern im Tierpark der Stadt Gwanju vorgestellt.

Kim hatte Moon die Hunde nach einem Gipfeltreffen in Pjöngjang im Jahr 2018 geschenkt. Doch der liberale Präsident gab die Tiere im November ab, weil die amtierende konservative Regierung von Präsident Yoon Suk Yeol nicht für ihr Futter und die tierärztliche Betreuung bezahlen wollte, wie er sagte. Über eine Tierklinik in Daeju wurden sie dann am Freitag in den Zoo von Gwangju gebracht, wie die Zooverwaltung mitteilte.

«Gomi und Songgang sind ein Symbol für Frieden und die Aussöhnung und Zusammenarbeit zwischen Süd- und Nordkorea», sagte der Bürgermeister von Gwangju, Kang Gijung, nach Angaben seines Büros. «Wir werden sie aufziehen, wie wir einen Samen für den Frieden anpflanzen.»

Die Hunde haben sechs Nachkommen, die alle nach ihrer Ankunft in Südkorea geboren wurden. Einer von ihnen lebt schon seit 2019 im Zoo von Gwanju. Die anderen fünf sind in anderen Zoos und Standorten in Südkorea untergebracht. Gomi und Songgang sind offiziell im Staatsbesitz. Sie lebten zunächst am Amtssitz des Präsidenten, bis Moon im Mai abgelöst wurde. Durch eine Gesetzesänderung war es ihm möglich, sie danach auf sein privates Anwesen mitzunehmen.

Im Jahr 2000 hatte Kims Vater Kim Jong Il dem damaligen südkoreanischen Präsidenten Kim Dae Jung ebenfalls zwei solcher Pusan-Jagdhunde geschenkt. Der Südkoreaner erwiderte die Geste mit zwei Jindo-Hunden. Die nordkoreanischen Hunde lebten in einem öffentlichen Zoo nahe Seoul, bevor sie im Jahr 2013 starben.