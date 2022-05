Met-Gala in New York : Kim Kardashian nahm 7 Kilo ab, um in Marilyn Monroes Kleid zu passen

400 Prominente aus Mode, Musik, Film, Politik und Wirtschaft folgten der Einladung der «Vogue»-Chefredakteurin zur Gala des Metropolitan Museum of Art in New York.

1 / 12 Hat zur Gala geladen: «Vogue»-Chefredaktorin Anna Wintour. (2. Mai 2022) AFP/Angela Weiss Ganz in Bordeaux: Die frühere US-Außenministerin und Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton. AFP/Angela Weiss Wurde wohl öfters auf Twitter angesprochen: Tesla-Gründer Elon Musk. AFP/Angela Weiss

Es ist einer der größten Schauläufe des Jahres: Bei der Gala des Metropolitan Museum of Art in New York haben am Montagabend rund 400 Prominente aus Mode, Musik, Film, Politik und Wirtschaft ausgefallene Abendgarderoben auf dem roten Teppich präsentiert. Unter anderem nahmen Tesla-Gründer Elon Musk, Sängerin Billie Eilish, Schauspielerin Sarah Jessica Parker, Ex-Außenministerin Hillary Clinton sowie der belgische Künstler Stromae an der Benefiz-Gala teil.

Musk begründete erneut sein Interesse an der Übernahme des Kurznachrichtendienstes Twitter. «Wenn alles so läuft wie geplant, ist es mein Ziel, Twitter so inklusiv wie möglich zu machen und es von einem so breiten Teil des Landes und der Welt wie möglich nutzen zu lassen und dass sie es interessant finden und unterhaltsam und dass es die Welt besser macht», sagte Musk, der mit seiner Mutter Maye zu der Veranstaltung erschienen war, am Montagabend.

Kardashian in einem besonderen Kleid

Auch Reality-Star Kim Kardashian (41) war bei der Met-Gala dabei und trug nach eigenen Angaben ein Original-Kleid von Marilyn Monroe (1926-1962), in welchem sie über den roten Teppich lief. Die Schauspielerin habe es getragen, als sie dem damaligen US-Präsidenten John F. Kennedy 1962 ein Geburtstagsständchen sang. Als sie das Kleid anprobiert habe, habe es ihr zunächst nicht gepasst, erzählte Kardashian auf dem roten Teppich der Veranstaltung am Montagabend. Sie habe dann rund sieben Kilogramm abnehmen müssen. «Ich glaube nicht, dass sie geglaubt haben, dass ich das schaffen würde, aber ich habe es geschafft.»

Über dem beige-funkelnden Kleid trug Kardashian ein weißes Jäckchen, zudem hatte sie sich die Haare platinblond gefärbt – ebenfalls in Anlehnung an Monroe. Das Original-Kleid sei mehrmals versteigert worden und gehöre nun einer Kuriositäten-Museumskette, berichtete die Modezeitschrift «Vogue», deren Verlag die Met-Gala mit ausrichtet. Kardashian habe es nur für den Gang über den roten Teppich getragen und sich danach wieder umgezogen, um das Kleid nicht zu beschädigen.

Begrüßt wurden die Stars von der Chefredakteurin der Modezeitschrift «Vogue», Anna Wintour, die das Event seit 1995 leitet. An ihrer Seite als Veranstaltungspräsidenten waren dieses Jahr Modedesigner Tom Ford sowie der Chef der Bilderplattform Instagram, Adam Mosseri. Präsentiert wurde der Abend von den Schauspielern Regina King, Lin-Manuel Miranda, Blake Lively und Ryan Reynolds.

Die 1948 ins Leben gerufene Gala finanziert die Modeabteilung des Metropolitan Museums und fällt mit der Präsentation von dessen Jahresausstellung zusammen. Am Morgen hatte die Frau von US-Präsident Joe Biden, Jill Biden, die Ausstellung eröffnet.