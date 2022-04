Shapewear für die Arme - Kim Kardashian presst jetzt auch unsere Arme in Form

Bauch, Peine, Po – das sind die gängigen Körperstellen, die mit Shapewear gerne geformt werden. Schon länger nimmt sich Kim Kardashians Unterwäsche- und Shapewear-Marke Skims diesen Körperzonen an. In der neuen «Barely There»-Kollektion von Skims gibt es jetzt neu Arm Shaper im Sortiment: Shapewear für, ja, die Arme.

«Für alle Stellen am Arm, die du nicht zeigen willst»

Das Stück sieht aus wie ein Mini-Bolero, der mit seinem festem Stoff die Arme formen soll. In einem Clip auf Instagram erklärt Kim selbst: «Das Stück funktioniert für all die Stellen am Arm, die du nicht zeigen willst.» Sie trägt das Piece unter einem Bodysuit, greift sich an den Oberarm und meint: «Wenn du diesen Hügel am Arm nicht magst, und das lieber flach möchtest – dafür ist diese Arm-Shapewear da.»