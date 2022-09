Unpraktische Mode : Kim Kardashian spricht über Nachteile ihrer Outfits

Kim Kardashian ist bekannt für ihre extravagante Garderobe. Doch ihre Looks stellen das Reality-Sternchen auch vor ungeahnte Probleme des Alltagslebens. In der Talk-Show «Live with Kelly and Ryan» trug die 41-Jährige ein schwarzes Oberteil mit integrierten Handschuhen. Darauf angesprochen berichtete sie: «Alles ist aneinander befestigt. Ich müsste also mein Hemd ausziehen, um im Auto eine SMS zu schreiben», zitierte sie das VIP-Portal «People».