Gericht hat entschieden : Kim Kardashian und Kanye West sind definitiv geschieden

Ein Jahr nach der Einreichung des Scheidungsantrages ist es durch: Die Ehe des US-Reality-Stars und des Rappers ist gerichtlich aufgelöst. Doch der Irrsinn geht weiter.

Die Ehe von Kim Kardashian und Kanye West ist endgültig Geschichte: Ein Richter in Los Angeles vollzog am Mittwoch final die Scheidung der beiden. Während der US-Realitystar virtuell an der Gerichtsverhandlung teilnahm, ließ sich der inzwischen in Ye umbenannte Rapper durch einen Anwalt vertreten. Dieser legte schließlich keinen Widerspruch gegen die Scheidung ein.