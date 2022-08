Keine OPs? : Kim Kardashians Beauty-Doc packt aus

Was man auch nicht vergessen darf: Seine Behandlungen sind umstritten: Zwischen 2003 und 2013 durfte der Arzt gar nicht praktizieren. Mehrere Patienten hatten nach seiner Laser-Behandlung Verbrennungen erlitten. Doch Kim Kardashian besucht ihn weiterhin. Er war sogar einst in ihrer Show «Keeping Up With the Kardashians» zu sehen. Die beiden sind schon lange gute Freunde. «Kim war schon immer sehr schön. Da musste ich nicht viel nachhelfen», behauptet er und meint noch: «Meine Aufgabe war es, das zu erhalten, was sie hat.»