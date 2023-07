Mini-Rätsel: Kim Kardashians Bikinihose wirft viele Fragen auf

An Frauenkleidung fehlen oftmals praktische Taschen. Kim Kardashian will nun scheinbar Abhilfe schaffen. Die Unternehmerin stellt mit ihrem Label Skims nach formenden Handschuhen und winzigen Mikrotangas jetzt einen Bikini mit Hosensack vor. «Endlich Taschen in Frauenkleidern», sagt ein Instagram-User ironisch über die neueste Bademodenkollektion vom Unterwäsche- und Swimwearlabel. Die Reaktionen zum Stück sind durchmischt.

Was würdest Du in der winzigen Tasche verstauen?

«Endlich ein Täschchen für meinen Joint»

Seit der Enthüllung des Höschens spekulieren User auf Instagram über den Nutzen der winzigen Taschen, die auf der Vorder- und Hinterseite eingenäht sind. «Ist das eine Tasche für eine winzige Wasserpistole?», fragt ein User. «Wir wollten Taschen in unserer Kleidung, und das geben sie uns …», beklagt sich eine andere Instagram-Nutzerin. «Wo soll man so was anziehen?», rätseln viele in den Kommentaren.