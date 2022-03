März-Ausgabe : Kim Kardashians «Vogue»-Cover sorgt für Furore

Kim Kardashian ziert die März-Ausgabe der «Vogue». Der Internetcommunity fällt auf, dass ihre Haut deutlich dunkler erscheint – sie wirft der Unternehmerin Blackfishing vor.

Auf dem Cover der März-Ausgabe der US-amerikanischen «Vogue» blickt Kim Kardashian selbstbewusst in die Kamera. Was dabei auffällt: Ihre Haut scheint deutlich dunkler zu sein.

Zum Vergleich: So sah ihre Haut in der neuen Balenciaga-Kampagne aus:

Von schwarzen Frauen abgekupfert

«Kim Kardashian und die «Vogue» feiern wohl den Black History Month», schreibt «Diet Prada» ironisch zum Foto. In den USA ist der Februar jeweils schwarzen Menschen und deren Geschichte gewidmet. «Mitten im Black History Month wird uns das vorgesetzt. Ich will mir nicht mehr sagen lassen, dass eine Kardashian Schönheit neu definiert, obwohl schwarze Frauen seit Jahrzehnten Schönheits- und Stiltrends gesetzt haben», schreibt eine Userin.

«Außerdem, wo ist die Ausgabe, die Andre Leon Talley Wertschätzung zeigt?», fügt sie an. Damit spielt die Userin auf den Tod von Andre Leon Talley an, dessen Lebenswerk wegweisend für die Mode sowie die «Vogue» war.

Nicht Kims erstes Mal

Vergangenes Jahr hat sich die Unternehmerin im Interview mit dem Magazin «i-D» zu den Blackfishing-Vorwürfen geäußert: «Ich habe in der Vergangenheit Gegenwind bekommen, weil ich meine Haare zu Zöpfen geflochten habe, und ich verstehe das. Das kommt oft von meiner Tochter, die will, dass wir die gleiche Frisur tragen.»

Sie habe in der Vergangenheit viel dazugelernt und wolle diese Kultur des Lernens auch ihren Kindern vermitteln. Und Kim fügt an: «Es gibt auch eine Geschichte vom Haareflechten in Armenien – die Leute vergessen, dass ich auch Armenierin bin.»