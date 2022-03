Nordkorea : Kim provoziert, USA zeigen sich gelassen

Nach der großen Militärparade zu Ehren des Staatsgründers hat das kommunistische Land erneut eine Rakete abgefeuert – allerdings ohne Erfolg.

Nordkorea hat mit einem weiteren Raketentest erneut die internationale Gemeinschaft provoziert. Das Geschoss, nach US-Angaben eine Mittelstreckenrakete, explodierte am Sonntag nach amerikanischen und südkoreanischen Angaben schon beim Start. US-Vizepräsident Mike Pence, der kurz darauf zum Beginn einer zehntägigen Asienreise in Seoul eintraf, sprach von einer Provokation. Beim Besuch einer US-Kaserne würdigte er die Entschlossenheit der Soldaten, sich der nordkoreanischen Bedrohung entgegen zu stellen.

Pence sagte, er habe am Morgen zwei Mal mit Präsident Donald Trump über die Lage gesprochen. Trump selbst hielt sich öffentlich ungewöhnlich zurück; er hatte schon die erste Reaktion Verteidigungsminister John Mattis überlassen. Der sagte, Trump und sein Militärteam hätten den erfolglosen Raketenstart zur Kenntnis genommen. «Der Präsident hat dazu keinen weiteren Kommentar.»

Kim protzt mit Parade

Der Besuch von Pence erfolgt inmitten erheblicher Spannungen wegen des trotzigen Festhaltens Pyongyangs an seinem Atom- und Raketenprogramm. Vor Trumps erstem Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping in diesem Monat hatte Nordkorea auch einen Raketentest durchgeführt, der ebenfalls scheiterte. Trump reagierte mit der Entsendung eines Flottenverbandes um den Superflugzeugträger «USS Carl Vinson» in die Region, um militärische Stärke zu zeigen.