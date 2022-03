Dschungelkind : Kim und Rocco kriegen ein Mädchen

Ihre Liebe hat gefruchtet: Im Februar 2013 erwarten Kim Debkowski und Rocco Stark Nachwuchs - ein Mädchen.

Offenbar geht mit einer kleinen Tochter ein großer Wunsch der beiden in Erfüllung. «Es ist alles genau so gekommen, wie ich es mir gewünscht habe», sagte Rocco in der neuen RTL-Doku-Soap «Kim & Rocco – Abenteuer Familie». Über einen Namen seien sich die beiden noch uneinig, so Rocco zu Bunte.de. Eines steht bereits fest: «Aber Gott sei Dank wird es ein Mädchen. Da sind wir uns schon mal einig, dass wir einen Doppelnamen nehmen. Irgendetwas mit einem ‹A› am Ende.»