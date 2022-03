Nordkoreas Drohgebärden : Kims Raketen können US-Festland erreichen

Nordkoreas jüngst getestete Rakete soll in der Lage sein, einen Atomsprengkopf zu tragen. Der UNO-Sicherheitsrat hat eine Dringlichkeitssitzung beantragt.

Dringlichkeitssitzung des Sicherheitsrats

Nach dem Test kündigte der UNO-Sicherheitsrat eine Dringlichkeitssitzung am Dienstag an. Die USA, Japan und Südkorea hätten die Beratungsrunde beantragt, teilte die UN-Vertretung von Uruguay am Sonntag mit. Das Land hält in diesen Monat den Vorsitz in dem Gremium.