Showroom oder Wohnraum? : Kimyes Villa sieht aus wie ein Mausoleum

Kim Kardashian und Kanye West zeigen seit neustem ihre minimalistische Villa nahe Los Angeles. Das Zuhause wirft einige Fragen auf.

Seit bald drei Jahren wohnt das Glamour-Ehepaar Kim Kardashian (38) und Kanye West (42) in seinem gemeinsamen Haus in der Kleinstadt Hidden Hills nahe Los Angeles. Gerade Kim hat keine Scheu, ihr Leben in der Öffentlichkeit auszubreiten. Doch eine Regel gibt es: Das Zuhause wird nicht auf Social Media gezeigt. Ehemann Kanye West hielt sich im April 2018 nicht an die Abmachung und twitterte stolz ein Foto des frisch renovierten Hausflurs – weiß, ungeschmückt, ziemlich steril – und provozierte damit einen kleinen Ehekrach.