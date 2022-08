Registrierung notwendig : Kind auf der Schueberfouer verloren? Die Polizei hilft mit speziellem Service

LUXEMBURG – Am gestrigen Freitag hat die diesjährige Schueberfouer endlich wieder ihre Türen für Besucher geöffnet. Wie auch in den Jahren zuvor, sollen Polizeibeamte helfen größeres Chaos auf dem Volksfest zu vermeiden.

Der uniformierte «Freund und Helfer» hilft auch bei der Suche nach verloren gegangenen Kindern: Dank positiven Erfahrungswerten in den letzten Jahren wird der Dienst «Verlorene Kinder» auch dieses Jahr wieder angeboten. Eltern wird geraten ihr Kind vor dem Besuch der Schueberfouer per Online-Formular anzumelden, damit sie diesen Service bei Bedarf in Anspruch nehmen können. Ist dieser Schritt getan, reicht ein kurzer Besuch bei der Polizeistation, die eigens zu diesem Anlass am Glacis eingerichtet wurde.