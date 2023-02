Luxemburg : Kind auf Schulweg durch Risiko-Baum am Kopf verletzt

BOLLENDORFERBRÜCK – Eine Person wurde am Montag gegen 17 Uhr auf dem Nachhauseweg durch einen Baum am Kopf verletzt, wie die Polizei mitteilt. Dabei handelt es sich um ein Kind und der Baum sei ein Risiko gewesen.

Das Kind wurde für weitere medizinische Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht.

Auf der Straße von Diekirch nach Bollendorferbrück wurde am Montag gegen 17 Uhr eine Person durch einen umstürzenden Baum am Kopf verletzt, berichtet die Police Grand-Ducale. Nach Angaben eines L'essentiel-Lesers namens Jacques, soll es sich um ein Kind gehandelt haben. Auf Anfrage von L'essentiel bestätigte die Polizei lediglich, dass es eine «junge Person» gewesen sein soll.

Das Opfer wurde «glücklicherweise» nur leicht verletzt, stellt die Polizei fest. Der Notarzt behandelte das Kind vor Ort. Anschließend wurde es für weitere medizinische Untersuchungen mit einem Helikopter der Air Rescue in ein Krankenhaus geflogen. Außerdem fiel der Baum auf ein vorbeifahrendes Auto. Dem Fahrer des Fahrzeugs ist nichts passiert. Die Polizei erstellte ein Protokoll. «Die Feuerwehr und die Polizei aus Echternach haben den langen Stau in beide Richtungen geregelt und die Straße wieder freigegeben», so Jacques.