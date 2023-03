Luxemburg : Kind bei schwerem Unfall in Düdelingen verletzt

Ein Junge ist am heutigen Mittwochmittag in Düdelingen auf Höhe des Friedhofs von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Das teilt die Police Grand-Ducale am Abend mit. Das Kind sei in der Route de Bettembourg wohl zwischen zwei geparkten Fahrzeugen auf die Straße hervorgetreten, ein Autofahrer habe nicht mehr ausweichen können, so die Polizei.