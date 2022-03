Afghanistan : Kind sitzt seit zwei Tagen in Brunnen fest

In der Provinz Sabul im Süden Afghanistans steckt ein Kind seit mindestens zwei Tagen in einem Brunnen metertief fest. Ein ganzes Land hofft nun auf die Rettung des neunjährigen Heideri.

In der Provinz Sabul im Süden Afghanistans ist ein neun Jahre alter Junge seit mindestens zwei Tagen in einem Brunnen gefangen. Das bestätigten zwei Vertreter der regierenden militant-islamistischen Taliban am Donnerstag.