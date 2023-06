Fahrer angegriffen: Kind von Auto angefahren und schwer verletzt

Ein neun Jahre alter Junge ist in Saarbrücken von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Das Kind kam nach dem Zusammenstoß am Samstag mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei in Saarbrücken am Sonntag mitteilte. Nach der Kollision soll ein Unbekannter den 23 Jahre alten Autofahrer angegriffen und geschlagen haben.