Schleichendes Drama : Kind von Welle überspült - Tod nach einer Woche

Bei einem Badeurlaub in Texas schluckt ein Vierjähriger Wasser. Alles halb so wild, denken seine Eltern. Eine Woche später ist das Kind tot.

Eine kleine Welle kostet Frankie das Leben. DPA

Es war doch gar nichts passiert - und doch müssen Francisco Delgado und seine Frau Tara um ihren vierjährigen Sohn trauern. Die Familie aus Texas war am 29. Mai am Golf von Mexiko, um den warmen Tag am Strand zu verbringen. Sohnemann Frankie spielt vergnügt in der Nähe seiner Eltern, das Wasser ist nur knietief. Als eine kleine Welle das Kind kurz überspült, denken sich die Eltern nichts dabei. Schließlich taucht Frankie eine Sekunde später wieder auf. Alles in Ordnung.

Der Junge spielt danach einfach weiter, wie die Welt berichtet. Keiner ahnt, was gerade wirklich geschehen ist. Als die Delgados am Abend wieder nach Hause fahren, verläuft ihre heile Welt noch in geregelten Bahnen. In der anschließenden Nacht zeigt Frankie Anzeichen einer Magen-Darm-Grippe. Er hat Durchfall und muss sich übergeben. Da er erst kurz zuvor von solch einem Infekt heimgesucht wurde, glauben die Eltern an einen Rückfall. Sie geben dem Jungen wieder Medikamente.

Symptome falsch gedeutet

Was die Eltern nicht wissen: Frankie hat, während er von der Welle erfasst wurde, Wasser eingeatmet. Dieses befindet sich nun in der Lunge und bahnt sich seinen Weg zum Herzen. Die Sauerstoffzufuhr wird gestört, der Gasaustausch funktioniert nicht mehr richtig. Während sich der Körper des kleinen Menschen nach Kräften wehrt, schätzen die Eltern die Situation völlig falsch ein. Die Folgen sind fatal.

Knapp eine Woche nach dem Badeunfall wacht Frankie nachts mit Schmerzen auf. Sein Vater sieht nach dem Rechten. Plötzlich verdreht der Junge die Augen. Er atmet noch einmal tief ein - und dann nichts mehr. Francisco Delgado fährt seinen Sohn sofort ins Krankenhaus. Doch es ist zu spät. Der Vierjährige stirbt am sogenannten «sekundären Ertrinken». Bei der Obduktion finden die Ärzte Wasser in Lunge und am Herzen.

Um auf die schleichende Gefahr aufmerksam machen, erzählt Delgado die Tragödie in der Öffentlichkeit. Er hofft, dass anderen Familien dieses Schicksal erspart bleibt.