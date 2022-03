Luxemburg : Kind vor Schule in Capellen von Auto erfasst

CAPELLEN – Ein Kind ist am Montagnachmittag gegen 17 Uhr vor dem Schulgelände von einem Auto erfasst und verletzt worden. Es wurde ins Krankenhaus gebracht.

