Grenzgänger: Kinder an Schulen im Ausland haben Anspruch auf Luxemburger Gratis-Angebote

420 nicht in Luxemburg lebende Kinder haben im Schuljahr 2021/2022 hierzulande eine Grundschule besucht. 78 von ihnen kamen aus Belgien, 121 aus Deutschland und mit 221 der Großteil aus Frankreich, wie das Ministerium für Bildung auf L'essentiel-Anfrage erklärt. Die Zahlen seien in den letzten Jahren «relativ stabil». Dass das überhaupt geht, gehe darauf zurück, dass Eltern, die ihr Kind in einer anderen Schule als der ihrer Gemeinde anmelden möchten, einen Antrag bei der gewünschten Gemeinde stellen können. Das gilt auch, wenn die Familie nicht im Großherzogtum lebt – unter bestimmten Voraussetzungen.

Entsprechende Anträge können «nach Prüfung triftiger Gründe» genehmigt werden. Dazu zählen die Betreuung durch ein Familienmitglied dritten Grades in Luxemburg, die Betreuung durch einen zugelassenen Elternassistenten oder eine anerkannte sozialpädagogische Einrichtung sowie die Lage des Arbeitsplatzes der Eltern. Die Gemeinden können jeweils die Beitragshöhe festlegen, um die Kosten zu decken.

Planungsprobleme in Grenzorten jenseits Luxemburgs

Wie auf den Gutschein für Kinderbetreuung (CSA), haben alle ansässigen und nicht ansässigen Kinder, bei denen mindestens ein Elternteil in Luxemburg arbeitet, Anspruch auf kostenlose Betreuung und Verpflegung in den Einrichtungen, die den Gutschein anbieten, also in Maisons Relais oder bei Elternassistenten. Im Extremfall hätte auch ein Kind, «bei dem mindestens ein Elternteil in Luxemburg arbeitet und das nicht in Luxemburg zur Schule geht, theoretisch Anspruch auf die kostenlose Betreuung», so das Ministerium.

Für die Orte auf der anderen Seite der Grenze eine nicht ganz unproblematische Situation. Das Dorf Rédange wächst mit großer Geschwindigkeit, vor allem durch zuziehende Familien aus Luxemburg. Daniel Cimarelli, Bürgermeister von Rédange erklärt. «Ihre Kinder kommen zu uns in den Kindergarten, der in Frankreich ab drei Jahren Pflicht ist, aber in der ersten Klasse gehen sie nach Luxemburg», führt er aus. «Sie fehlen dann in unseren Schulen.»