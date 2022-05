Amoklauf in Uvalde : Kinder flehten beim Notruf um Hilfe, während Polizisten abwarteten

Offenbar haben mehrere Schülerinnen und Schüler den Notruf gewählt und verzweifelt um Hilfe gebeten, während die Einsatzkräfte untätig vor der Schule warteten.

Bei dem Massaker an einer Grundschule im US-Bundesstaat Texas wurden mehrere Polizeinotrufe aus jenem Klassenraum abgesetzt, in dem sich der Amokläufer mit Kindern und Lehrern verschanzt hatte. Mehrere Kinder hätten von dort aus die Polizei angerufen, sagte der Direktor der Behörde für öffentliche Sicherheit in Texas, Steven McCraw, am Freitag in der Kleinstadt Uvalde , in der der Schütze am Dienstag an einer Grundschule das Blutbad angerichtet hatte.