Caritas: Sogar zehnjährige Flüchtlingskinder kommen allein nach Luxemburg

«Wir reagieren schnell, um provisorische Notunterkünfte zu schaffen, aber die sind nicht für unbegleitete Kinder geeignet», bestätigt Marc Crochet, der Generaldirektor der Caritas. In Liefringen, im Norden des Landes, wurde eine neue Einrichtung für unbegleitete Minderjährige eröffnet. Das sei dringend gewesen, um auf die höhere Zahl der Ankommenden zu reagieren.

Nicht wie Erwachsene behandeln

Die neue Einrichtung wird ab dem 15. September zwölf unbegleitete Minderjährige aufnehmen. Bald werden es 24 und später 36 sein, was dementsprechend mit Logistik verbunden sein wird. Die Caritas hat außerdem die Kapazität des Maison Saint-Hubert von zwölf auf 18 Plätze erhöht, das seit April 2020 in Munshausen geöffnet hat. «Es ist zwingend erforderlich, dass diese Kinder nicht mit Erwachsenen untergebracht und nicht wie Erwachsene behandelt werden», fährt die Caritas fort. Vielmehr fordert sie, die Kinder seien im Zweifelsfall «bis zum Beweis des Gegenteils als Minderjährige» zu behandeln.

Die Caritas hat daher am Dienstag mehrere Forderungen gestellt, um die Betreuung der unbegleiteten Minderjährigen zu verbessern. Neben einem zusätzlichen Bedarf an speziellen Einrichtungen müssen sie systematisch durch das nationale Jugendamt betreut werden. Außerdem müssten sie, von ihrer ersten Begegnung mit der Immigrationsbehörde an, durch einen öffentlichen Verwalter begleitet werden können. Die Jugendlichen, die seit einigen Monaten ankommen, sind auf sich alleine gestellt. Es sei wichtig, ihnen eine spezifische und klare Betreuung zu bieten, betont die Caritas. Das wiederum erlaube möglicherweise eine systematischere Bekämpfung der Netzwerke, die diese Kinder dazu bewegen, ihr Land zu verlassen.