Modern Family : Kinder ja, Ehe nein

Wieso denn heiraten? Die Frage stellen sich in Europa immer mehr angehende Eltern und verzichten trotz Nachwuchs auf den Trauschein. Auch in Luxemburg steigt ihr Anteil.

Werden diese sechs Kinder in Luxemburg geboren, dann haben zwei von ihnen (im Schnitt) unverheiratete Eltern. DPA

Seit 1960 ist der Anteil nichtehelicher Geburten überall in Europa sprunghaft gestiegen, wie eine Studie des Max-Planck-Instituts für demografische Forschung in Rostock ergab.

Am häufigsten sind nicht-eheliche Geburten in Island mit einem Anteil von 63,8 Prozent, wie das Institut am Donnerstag mitteilte. Dort hatten aber auch schon 1960 rund 25 Prozent der Kinder bei der Geburt unverheiratete Eltern.

Starker Anstieg in Frankreich und Norwegen

In Frankreich schnellte der Anteil von 6,1 Prozent 1960 auf 50,7 Prozent 2007 hoch, in Norwegen von 3,7 auf 54,5 Prozent, Ein Grund ist laut Forscher Sebastian Klüsener vom Max-Plank-Institut, dass Frauen heute stärker am Erwerbsleben teilnehmen und deshalb nicht mehr auf den Ehemann als Versorger angewiesen sind.

Die Rostocker Forscher verglichen erstmals über einen längeren Zeitraum 497 europäische Regionen. An der Spitze bei den nichtehelichen Geburten liegt demnach die französische Region Aube. Dort hat inzwischen fast drei Viertel der Babys (72,4 Prozent) unverheiratete Eltern. Seit 1960 ist das ein Anstieg um 65,5 Prozentpunkte.

Ein Drittel der Kinder in Luxemburg unehelich

Der Kanton Luxemburg liegt im unteren Mittelfeld im Regionen-Vergleich: Weniger als ein Drittel (30,7 Prozent) der Geburten waren 2007 unehelich. Dies entspricht einem Anstieg von 27,5 Prozent gegenüber 1960, als 3,2 Prozent der Kinder von nicht-verheirateten Eltern geboren wurden.

Ähnliche Werte weisen auch die deutschen Grenzregionen auf. So stieg der Anzahl der unhelichen Kinder in Trier um 23,2 Prozent von 4,1 Prozent 1960 auf 27,3 Prozent 2007. Im Saarland wurden 2007 27,4 Prozent der Kinder von unverheirateten Eltern geboren. Dies entspricht einem Anstieg von 27,4 Prozent gegenüber 1960 (4,6 Prozent).

Die Griechen sind am traditionellsten

Am traditionellsten verhalten sich Griechen: In der Region Epirus waren 2007 nur 3 Prozent aller Geburten nichtehelich. Damit hat sich der Anteil seit 1960 aber auch fast verdoppelt. Am unteren Ende der Tabelle stehen vier griechische Regionen.

In Deutschland heiraten Paare vor allem im Osten gar nicht oder erst nach der Geburt der Kinder: In Neubrandenburg werden fast zwei Drittel aller Babys (65 Prozent) nichtehelich geboren. Das ist Platz 17 im europaweiten Regionen-Vergleich. Am traditionellsten in Deutschland ist man in Stuttgart, wo bei lediglich 18,1 Prozent der Geburten die Eltern nicht verheiratet sind.

«Das Bedürfnis, vor der Geburt der Kinder zu heiraten, hat an Bedeutung verloren», sagte Klüsener. Allerdings gäben sich später dann doch viele Paare das Jawort. Auch das zeigten Untersuchungen. Der Druck, den Vater des Kindes zu heiraten, sei aber nicht mehr da, so Klüsener.