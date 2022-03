Vorsicht auf der Straße! : Kinder machen sich bereit für Liichtmëssdag

LUXEMBURG – Die Kinder des Großherzogtums werden am heutigen Mittwoch anlässlich von Mariä Lichtmess von Haus zu Haus ziehen. Die Sécurité routière mahnt zur Vorsicht.

Am Mittwoch ist in Luxemburg Mariä Lichtmess und aus diesem Anlass ist es Tradition, dass die Kinder mit Lampions auf die Straße gehen. Sie ziehen dann von Haus zu Haus, um Süßigkeiten zu erbitten. Ein Fest für die Kleinen, das aber auch gefährlich sein kann.

Die Sécurité routière ruft daher zur Vorsicht auf und erinnert die Kinder und die Eltern, die sie begleiten, an einige Sicherheitshinweise. Am besten ist es, immer auf dem Bürgersteig zu gehen, so weit wie möglich vom Verkehr entfernt, und die Straße nur am Zebrastreifen zu überqueren.