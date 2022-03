Völlig entkräftet : Zwei kleine Jungen überleben einen Monat alleine im Dschungel

Zwei Jungen aus Brasilien waren 25 Tage lang im Regenwald verschwunden. Als man sie fand, waren sie so schwach, dass sie sich nicht bewegen konnten.

Riesenwunder im Amazonas-Regenwald: Zwei Brüder haben fast einen Monat lang allein in der Wildnis mit Früchten und Regenwasser überlebt. Der sechsjährige Glauco und der achtjährige Gleison Ferreira hatten am 18. Februar ihr Haus in einem Eingeborenenreservat in der Gemeinde Manicoré verlassen, um Vögel zu suchen. Dabei verirrten sie sich.