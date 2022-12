Schreckenstat im Saarland : Kinder von Balkon gestoßen – Fall kommt am 11. Januar vor Gericht

SAARBRÜCKEN – Am 28. Juli soll eine Frau ihre zwei kleinen Kinder in der saarländischen Landeshauptstadt vom Balkon geschubst haben. Nun ist das Datum der Verhandlung bekannt.

Ein Polizeisiegel klebt an der Eingangstür des Hauses im Stadtteil Alt-Saarbrücken, wo eine 38-jährige Mutter ihre zwei kleinen Töchter über eine Brüstung auf der Rückseite des Hauses fünf Meter in die Tiefe gestürzt hat und anschließend hinterher sprang.

Das Landgericht Saarbrücken verhandelt am 11. Januar über den Fall einer Frau, die in Saarbrücken ihre beiden Kinder von einem Balkon geworfen haben soll. Die dreijährige Tochter war Ende Juli 2022 bei dem Sturz aus etwa fünf Metern ums Leben gekommen. Ihre einjährige Schwester und die Frau, die anschließend selbst in die Tiefe sprang, überlebten.