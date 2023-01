Saarland : Kinder von Balkon geworfen – Mutter bleibt in Psychiatrie

Eine 39-jährige Frau, die im Saarland ihre zwei kleinen Töchter von einer Brüstung geworfen haben soll, bleibt in einer psychiatrischen Einrichtung. Das Landgericht in Saarbrücken sah es am Freitag als erwiesen an, dass die Beschuldigte die Tat, bei der ihre dreijährige Tochter starb, wegen einer psychischen Erkrankung im Zustand der Schuldunfähigkeit begangen hat. Deshalb ordnete es in dem Sicherungsverfahren ihre Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Das hatte zuvor auch die Staatsanwaltschaft beantragt. Die Verteidigung hatte sich dem angeschlossen.