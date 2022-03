Mikaela Shiffrin - «Kinder werden abgeschossen» – Ski-Star wühlt mit Anti-Kriegs-Post auf

1 / 3 Der Tod ihres Vaters und der Krieg in der Ukraine beschäftigen Mikaela Shiffrin sehr. Instagram «Dieser Krieg in der Ukraine ist so ungeheuerlich, dass ich gar nicht weiß, wie ich mich ausdrücken soll», schreibt die US-amerikanische Skifahrerin auf Instagram. Getty Images Shiffrin ist im totalen Zwiespalt. Einerseits freut sie sich darauf, bald wieder bei ihrer Familie zu sein. Andererseits hat sie Angst vor dem Krieg. AFP

«Dieser Krieg in der Ukraine ist so ungeheuerlich, dass ich gar nicht weiß, wie ich mich ausdrücken soll. Flüchtlinge, die evakuiert wurden, Kinder und schwangere Frauen werden bombardiert und abgeschossen, während sie aus ihren Häusern und Krankenhäusern fliehen, die überfallen wurden.» Mit diesen hoch emotionalen Worten lässt die US-amerikanische Skifahrerin Mikaela Shiffrin ihren Emotionen auf Instagram freien Lauf.

Die 26-Jährige, die vor dem Gewinn der großen Kristallkugel steht, beschäftigt der Ukraine-Krieg schwer. Shiffrin, die am Freitagnachmittag in Are Dritte wurde, ist in Gedanken bei den Menschen in der Ukraine. Sie fragt sich: «Wie kann ich mich zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch für Skirennen interessieren?» Und: «Wie kann man sich für irgendetwas anderes interessieren, solange der Krieg nicht beendet ist und die Verantwortlichen nicht zur Rechenschaft gezogen werden?» Antworten kann die US-Amerikanerin nicht geben. Die Zerstörung und das Töten in der Ukraine findet sie einfach nur schlimm.

Shiffrin ist im totalen Zwiespalt

«Millionen von Flüchtlingen verlassen derzeit ihr Land ... darunter eine Million Kinder (nach Angaben der UNO), was den Konflikt zum größten seit dem Zweiten Weltkrieg in Europa macht», so Shiffrin. Zehntausende seien ohne Nahrung, Wasser oder Strom. Und wozu das alles? Was sei der wahre Grund? Sie wolle gar nicht so tun, als ob sie wisse, was zu tun sei. Shiffrin vertraut den Menschen, die die Länder anführen, vertraut darauf, dass diese wissen, was zu tun ist. Mit dem Ukraine-Krieg umzugehen, sei aber für sie überhaupt nicht leicht.

Shiffrin schreibt: «Ich wache morgens auf und freue mich, dass ich in wenigen Wochen nach Hause zu Familie, Freunden und ‹Frieden› zurückkehren werde. Aber es ist kein Frieden, oder? Es gibt keinen Frieden, wenn die Ukraine zerstört wird.» Es sei einfach «herzzerreißend, entsetzlich, furchterregend, wahnsinnig …», was derzeit geschehe. Man müsse zwar das Leben weiterleben, aber man müsse sich auch erheben und gegen diesen Krieg protestieren. Der Skistar: «Spenden, was immer wir können, um den Kämpfern in der Ukraine und denjenigen, die aus ihrer Heimat fliehen, zu helfen, am Leben zu bleiben.»

«Ich verstehe nicht, wie das Leben funktioniert»