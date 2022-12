Luxemburg: Kinderklinik kämpft mit Überbelastung durch Viruserkrankungen

LUXEMBURG – Die Situation in der Kannerklinik ist aufgrund der Bronchiolitis und der Grippewelle weiterhin sehr angespannt. Die Behörden rufen die Bevölkerung am Freitag erneut zur Mithilfe auf.

Kinder, die jünger sind als sechs Monate, sind besonders gefährdet, durch die Bronchiolitis Lungenkomplikationen zu erleiden. Pexels

Die Kinderklinik des CHL kämpft noch immer mit einer Welle von Krankenhauseinweisungen wegen Infektionskrankheiten. Laut der Kinderärztin Dr. Isabel de la Fuente befindet sich das Ärzteteam mittlerweile im Krisenmodus. «Wir stehen alle unter enormem Druck». Derzeit seien es 55 bis 60 Kinder, die ständig in die Kannerklinik eingewiesen werden. Einen solchen Andrang habe es seit zehn Jahren nicht gegeben. Am heutigen Freitagmorgen sind acht Kinder auf der Intensivstation gezählt worden, von denen die Hälfte wegen Bronchiolitis eingeliefert wurde. Mit der Viruserkrankung hat die Welle an Krankenhauseinweisungen zwar begonnen, doch immerhin an dieser Front habe sich die Lage mittlerweile stabilisiert.

Jetzt seien es andere Viren, die die Situation erschweren. «Neben Covid kam auch die Grippe in diesem Winter früher als üblich, mit bereits 600 bestätigten Fällen, und das obwohl der Höhepunkt noch bevorsteht», so Jean-Claude Schmit, Direktor der Santé, der dazu aufruft, sich auch gegen die normale Grippe impfen zu lassen. Auch LSAP-Gesundheitsministerin Paulette Lenert erinnert daran, dass alle Betten in der Kinderklinik belegt, teils sogar doppelt belegt seien.

Das Gesundheitsministerium hat bereits Pläne entwickelt, um den Kinderkliniken, die in der Lage sind Kleinkinder zu versorgen, unter die Arme zu greifen. «Es wurden zusätzliche Betten aufgestellt, die nun belegt sind, die medizinischen Reserven sind bereits ausgelastet. Es wird versucht, alle möglichen Ressourcen zu mobilisieren.» Zudem würde das Gesundheitspersonal eine große Flexibilität an den Tag legen. Doch nach den Jahren mit der Corona-Pandemie sei das Personal erschöpft, erklärt Lenert.

«Man müsste die Kinder eigentlich in eine Blase stecken»

Dr. de la Fuente bittet die allgemeine Bevölkerung um Mithilfe, um die Krise zu bewältigen und weist darauf hin, dass gerade kleine Kinder, die unter sechs Monate alt sind, am ehesten zu Lungenkomplikationen in Zusammenhang mit Bronchiolitis neigen. Die Grippe hingegen sei bis zum Alter von zwei oder sogar fünf Jahren besonders gefährlich. «Man müsste die Kinder eigentlich in eine Blase stecken, sie wirklich schützen. Man muss sie zu Hause behalten und darf sie nicht in Supermärkte oder große Menschenansammlungen mitnehmen». Auch Paulette Lenert appelliert an die Eltern kleiner Kinder. «Die Kleinsten können sich nicht selbst schützen. Die Erwachsenen müssen die notwendigen Maßnahmen ergreifen». Die Ministerin rät beispielsweise, die Kinder – sofern möglich – zu Hause zu behalten, statt sie in die Krippe zu bringen.