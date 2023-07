Soziales: Kinderlose Paare werden durch Revis benachteiligt

Am 1. Januar 2019 wurde aus dem garantierten Mindesteinkommen (RMG) das Einkommen zur sozialen Eingliederung (Revis). Aber inwiefern – wenn überhaupt – ist das Revis vorteilhafter? «Mit dem Revis bekommen Familien mit Kindern – insbesondere Alleinerziehende – eine höhere finanzielle Unterstützung als mit dem RMG», teilt Max Hahn, Minister für Familie und Integration bei der Vorstellung des Revis-Abschlussberichts (durchgeführt von Institute of Socio-Economic Research (LISER) und der Generalinspektion der Sozialversicherung (IGSS))mit.

Am meisten profitieren davon Alleinerziehende. Ein Elternteil mit einem Kind erhält aktuell 1.164 Euro. Das entspricht einem Plus von 19,8 Prozent im Vergleich zum RMG. Mit zwei Kindern betr¨ägt das Einkommen 1.349 Euro und kann mit fünf Kindern sogar bis zu 50 Prozent mehr betragen (2.427 Euro). Bei einem Paar mit einem Kind liegt der Plus im Vergleich zu früher bei 6,2 Prozent. Mit zwei Kindern erhöht sich der Betrag auf 11,5 Prozent mehr und 16,1 Prozent mit drei Kindern.