In Rheinland-Pfalz : Kinderporno-Razzia – auch in Trier ein Verdacht

Ermittler melden Erfolg gegen Kinderpornographie: Bundesweit wurden 67 Wohnungen durchsucht - vier Tatverdächtige kommen aus Rheinland-Pfalz.

Ein Screenshot eines Chat-Protokolls der Kinderpornografie-Plattform "Elysium" wird am 07.07.2017 am Rande einer Pressekonferenz vom Bundeskriminalamt (BKA) auf einem Monitor präsentiert.

Bei Ermittlungen im Kampf gegen Kinderpornografie haben Fahnder Wohnungen in sechs Bundesländern durchsucht, darunter auch Rheinland-Pfalz. In drei Fällen in Koblenz sowie in einer Wohnung in Trier seien Datenträger sichergestellt worden, teilte der Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt, Georg Ungefuk, am Donnerstag mit. Die Beschuldigten sind zwischen 52 und 65 Jahre alt. Jetzt müsse zunächst das Datenmaterial ausgewertet werden, sagte der Staatsanwalt.