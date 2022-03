In Luxemburg : Kinderwagen eingeklemmt: Fuhr Busfahrer weiter?

LUXEMBURG - Im Juli soll sich in der Hauptstadt ein ungeheuerlicher Vorfall ereignet haben. Ein Kinderwagen hat sich in der Tür eines Busses verkeilt. Der Fahrer gab dennoch Gas.

Schockierender Vorfall in Luxemburg - wenn es sich wirklich so zugetragen hat. Eine Mutter wollte am 12. Juli gegen 22 Uhr an der Haltestelle «Echer Klinik» aus dem Bus der Linie 11 Richtung Steinsel aussteigen. Doch beim Verlassen des öffentlichen Transportmittels hakte es - der Kinderwagen blieb in der sich schließenden Tür hängen. Dann fuhr der Bus los.