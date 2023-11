Kindheitstrauma: Charlize Theron leidet immer noch an schrecklicher Erinnerung

Schauspielerin Charlize Theron gilt als Inbegriff von Glamour und begeistert bei öffentlichen Auftritten stets mit einem breiten Lachen. Doch jüngst offenbarte die 48-Jährige in einem Radio-Interview, seit ihrer Kindheit unter einem Trauma zu leiden: So habe sie als 15-Jährige ihrer Mutter dabei zugesehen, wie sie aus Notwehr ihren alkoholsüchtigen Vater erschoss. Ein Vorfall, der die gebürtige Südafrikanerin bis heute belastet.

«Ich habe von jungen Jahren an Dinge erlebt, die ich bis heute nicht vergessen kann», sagt sie nun im Gespräch mit dem Magazin Town & Country und erinnerte sich an die schreckliche Nacht im Jahr 1991 und berichtet ausführlich darüber. Laut der Schauspielerin ereignete sich der Vorfall in ihrem Elternhaus in Johannesburg.