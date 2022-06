Leah Remini : «King of Queens»-Star warnt auf Twitter vor Tom Cruise

«Top Gun: Maverick» lässt derzeit die Kinokassen ordentlich klingeln und Tom Cruise ist auch in aller Munde. Doch Leah Remini hält gar nichts davon.

«Top Gun: Maverick» mit Tom Cruise ist derzeit Kassenschlager an allen Kinokassen.

Die «King of Queens»-Schauspielerin war seit ihrem neunten Lebensjahr bei Scientology, nachdem bereits ihre Mutter der Sekte beitrat. 2013 trat die Amerikanerin 51-Jährige schließlich aus. Doch ihr Schauspielkollege Tom Cruise ist immer noch bekennender Scientologe und auch ein aktives Mitglied in der Kirche. Remini machte nun auf der Plattform Twitter deutlich, dass sie nichts von Tom Cruise und seinem neuen Film hält. Ihre Worte schrieb sie über einen Screenshot eines Facebook-Postings eines ehemaligen Scientology-Mitglieds Claire Headley.

«Verbrechen gegen die Menschlichkeit»

Remini twittert: «Und wie Claire in ihrem Beitrag unten sagt, weiß Tom Cruise genau, was in Scientology vor sich geht». Damit greift sie die Worte von Headley auf, denn sie wirft dem Star «Verbrechen gegen die Menschlichkeit» vor.