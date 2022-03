Kinostarts Februar : «King Richard» zeigt das Leben von Serena und Venus

In einem Biopic wollen die Tennis-Schwestern zeigen, wie sie aufgewachsen sind, Kenneth Branagh widmet Belfast einen Film – das und mehr gibt's jetzt neu im Kino.

«King Richard»

Dass Serena (Demi Singleton) und Venus Williams (Saniyya Sidney) Tennisgeschichte schreiben und es im Sport ganz nach oben schaffen, war so vorgesehen: Vater Richard (Will Smith) hat einen Trainings- und Karriereplan für seine beiden Töchter ausgefeilt, bevor sie überhaupt auf der Welt waren.

Vater steht im Zentrum

Serena und Venus Williams waren am Film als Produzentinnen beteiligt. Warum stehen nicht sie, sondern ihr Vater im Zentrum von «King Richard»? «Viele Leute denken, dass mein Vater ein anderer Charakter war. Dass wir Spaß haben, war ihm aber wichtiger als alles andere. Das ist das, was ich am meisten mochte», sagt Serena gegenüber «Forbes». Laut ihr wurde Richard in den Medien falsch dargestellt: «Wir wollten die Geschichte richtig erzählen.»