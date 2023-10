Im neuen Film «One for the Road» geht es um Alkoholmissbrauch. Die Hauptrollen werden von Frederik Lau und Nora Tschirner gespielt.

Kinostart Deutschland : Frederik Lau kämpft in «One for the Road» mit Alkoholproblemen

Was passiert in «One for the Road»?

In einer Welt, in der es eher einen Grund braucht, nicht zu trinken, ist Mark (Frederick Lau) der ungekrönte König. Scheinbar spielend leicht jongliert er sein Leben zwischen einem fordernden Job als Bauleiter einer Berliner Großbaustelle, ausgelassenen Geschäftsessen und ausufernden Streifzügen durch das Berliner Nachtleben. Als er eines Nachts im Rausch sein Auto umparken will, passiert es: Polizeikontrolle, Führerschein weg, MPU am Hals.

Mark wettet mit seinem besten Freund Nadim (Burak Yiğit), dass er es schafft, so lange keinen Alkohol zu trinken, bis er seinen Führerschein wiederbekommt. Wenn er es nicht schafft, muss er dessen Waldhütte umbauen. Wenn er es schafft, soll Nadim splitterfasernackt mit der Ringbahn durch Berlin fahren. Als Mark im MPU-Kurs Lehrerin Helena (Nora Tschirner) kennen lernt, findet er in ihr seine «Partnerin in Crime», denn zwischen all den «echten Alkis» fühlt er sich fehl am Platz.

Am Anfang des Kurses ist Mark sich noch sehr sicher, dass das alles ein Spaziergang wird, stellt sich die Wette langsam immer mehr als ein langer, steiniger, oftmals durchaus lustiger, aber manchmal auch wirklich harter Weg heraus. Wie gibt man vertraute Gewohnheiten auf und gesteht sich ein, dass man ein echtes Problem hat? Der Weg zurück zum eigenen Selbst ist alles andere als leicht.

Kinostart Der Film läuft ab dem 26. Oktober in den deutschen Kinos, beispielsweise in Trier oder Saarbrücken.

Nach dem Kinohit «25 km/h» (1,1 Mio. Besucherinnen und Besucher) kommt nun der neue gemeinsame Film des Erfolgsduos Markus Goller und Oliver Ziegenbalg: «One for the Road» sei mitten aus dem Leben erzählt – wahrhaftig, packend, berührend und voller Humor in lauten wie in leisen Momenten, sagen Kritiker. Es sei ein außergewöhnlicher Film, der direkt ins Herz treffe.

Wie geht Frederik Lau privat mit Alkohol um?

Im Film spielt der 34-Jährige einen Mann, der ein Alkoholproblem zu haben scheint. Gegenüber der Morgenpost erzählt Hauptdarsteller Frederik Lau, er habe dem Alkohol abgeschworen. «Ich hab mich ja, wie so viele, für unsterblich gehalten, bis ich 30 war. Und hab's da oft übertrieben. Dabei verliert man so viel Zeit mit dem Trinken. Man tötet Zeit. Man tötet auch Eindrücke, weil alles so benebelt ist. Du lebst im Exzess, aber so richtig genießen kannst du das nicht. Und die Tage danach sind sowieso für den Arsch. Das wollte ich meinen Kindern, meiner Frau nicht antun. Und dann auch nicht mehr mir selber», erzählt er.

Sein Vater sei trockener Alkoholiker, der vor seiner Geburt aufgehört habe, zu trinken. «Bei uns zu Hause wurde deshalb gar kein Alkohol getrunken. Er hat Alkohol verteufelt. Weil er wusste, was er anrichtet. Das war ein Riesenthema in der Familie. Ich habe das damals aber gar nicht richtig verstanden. Vielleicht war es auch der falsche Ansatz: Weil ich es dadurch erst interessant fand », sagt er.

Frederik Lau findet, dass sich gesellschaftlich «auf jeden Fall» etwas ändern müsse, sagt er im Interview mit MovieStart. «Ich glaube, es geht schnell, dass man in eine Abhängigkeit gerät, deswegen machen wir den Film auch. Er regt zum Nachdenken an.»



