Kinostart November: Der neue Marvel-Film könnte auch Dich umhauen

Die Handlung

Die als Captain Marvel bekannte Carol Danvers (Brie Larson) hat hart gekämpft, um nicht nur über die herrschsüchtigen Kree zu triumphieren, sondern auch über die sogenannte «Oberste Intelligenz» an der Spitze der Alienrasse.

An einen Alleingang ist jetzt nicht mehr zu denken. Die drei Frauen müssen sich zusammentun, um der neuen Bedrohung den Garaus zu machen und wieder Stabilität ins Universum zu bringen.

Das ist neu

«The Marvels» wartet mit einem Körpertausch-Twist auf: Der Film knüpft direkt an der Disney+-Serie «Ms. Marvel» an, in dem die junge Heldin Kamala Khan und ihr Idol Carol Danvers plötzlich die Plätze tauschten. Auch die S.A.B.E.R.-Agentin Captain Rambeau, die für Nick Fury auf der einer Space Station arbeitet, wird von dem seltsamen Phänomen betroffen sein. Jedes Mal, wenn Kamala Khan, Carol Davers und Monica Rambeau ihre Kräfte benutzen, tauschen diese unerwartet die Plätze. «The Marvels» verspricht laut «Moviepilot», ein «äußerst schräger MCU-Blockbuster» zu werden. Neben dem Körpertausch-Konzept soll der Film auch Musical-Elemente beinhalten.