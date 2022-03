Tour de France : Kittel gewinnt erste Etappe - Cavendish gibt auf

Marcel Kittel ist der erste Träger des Gelben Trikots bei der Tour de France. Der Deutsche gewinnt den Massenspurt, bei dem sich Mark Cavendish bei einem Sturz verletzt.

Marcel Kittel gewinnt die erste Etappe der 101. Tour de France und sichert sich damit das Gelbe Trikot. Das gleiche Kunststück ist ihm schon im Vorjahr in Bastia gelungen. Für Mark Cavendish ist die Tour de France nach einem Sturz bereits nach einer Etappe zu Ende.

Marcel Kittel setzte sich in Harrogate im Massensprint vor dem Slowaken Peter Sagan und dem Litauer Ramunas Navardauskas durch. Damit sicherte sich der Deutsche auch gleich das Maillot jaune des Gesamtersten. Wie bereits im Vorjahr erfolgte auch in Großbritannien der Grand Départ des wichtigsten Radrennens der Welt ohne Prolog. Und genau gleich wie bei der Jubiläumstour war es wiederum Marcel Kittel, der das erste Leadertrikot übergestreift erhielt. Für den 26-Jährigen vom Team Giant-Shimano war es bereits der fünfte Tour-Tagessieg, nachdem er 2013 gleich vier Etappen in (Massen-)Sprints gewonnen hatte.