Kiwanis History Vehicles: Mehr als 10.000 Oldtimer-Fans pilgern nach Lasauvage

Mehr als eintausend Wagen – teilweise an die einhundert Jahre alt – werden kommendes Wochenende in Lasauvage erwartet.

Die Kiwanis haben über das ganze Jahr verteilt, immer wieder gemeinnützige Aktionen, die stets notleidenden Menschen zu Gute kommen sollen. Und am Wochenende im Look der 1950er-Jahre, was sich auch in der eigens aufgebauten Tankstelle aus jener Zeit mit altmodischen Zapfsäulen widerspiegelt.