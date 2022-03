Qualitätsmangel in Luxemburg : Kläranlagen kosteten bereits 5 Millionen an Strafe

LUXEMBURG - Zwei neue Kläranlagen werden im Großherzogtum bald eröffnet. Nach einer Strafe des EuGH aus dem Jahr 2013 hat sich jedoch immer noch nicht sehr viel getan.

«Seit dem Urteil haben wir fünf der sechs Kläranlagen so modernisiert, dass sie den EU-Richtlinien entsprechen. Einzig die Anlage in Bleesbrück ist noch nicht so weit» heißt es in einer Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes. Die Arbeiten in Bleesbrück sind jedoch im Gange. «Wir haben am 2. Juni 2014 angefangen. Bis Dezember 2018 sollte alles erledigt sein», so das Wasserwirtschaftsamtes.