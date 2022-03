Steuerhinterziehung : Klage gegen Dr. Tod

Der Leichen-Präparator Gunther von Hagens, bekannt durch seine Ausstellungen mit plastinierten Leichen, ist wegen Steuerhinterziehung angeklagt worden.

Der «Körperwelten»-Erfinder Gunther von Hagens und seine Frau als Verantwortliche von drei Unternehmen sind des Steuerbetrugs angeklagt worden, teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch in Heidelberg mit.

Von Hagens Frau soll zwischen Mai 2005 bis Oktober 2008 zahlreiche Polen in Betrieben in Heidelberg und Guben in Brandenburg beschäftigt haben, ohne für sie Sozialabgaben und Lohnsteuern abzuführen. Dabei gehe es um Beträge von insgesamt rund 465 000 Euro. Von Hagens wird unter anderem vorgeworfen, seine Frau zu den Taten angestachelt zu haben.