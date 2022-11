Rheinland-Pfalz/Saarland : Klara Scholtes ist neue Milchkönigin für Rheinland-Pfalz und Saarland

Vor der Abstimmung hatte eine Experten-Jury in Saarlouis die Kandidatinnen im Alter zwischen 19 und 28 Jahren auf Fachwissen, Charme und Schlagfertigkeit geprüft. Scholtes wird nun für zwei Jahre das neue Gesicht der Milch für Rheinland-Pfalz und das Saarland sein. «Das ist noch gar nicht richtig angekommen», sagte Scholtes am Samstagabend der Deutschen Presse-Agentur. «Ich zittere noch immer.» Auf dem Bio-Milchviehbetrieb ihrer Eltern packt sie seit frühester Kindheit an. Schon heute arbeitet sie darauf hin, den Familienbetrieb in der nächsten Generation weiterzuführen.