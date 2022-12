Deutschland : Klebe-Protest geht mächtig schief

In Mainz haben sich am Freitag Mitglieder der Klimaprotestbewegung «Letzte Generation» auf dem Asphalt angeklebt. Ein Mann hat dabei offenbar einen zu starken Klebstoff verwendet.

Am Freitagmorgen kam es zu einer Protestaktion von Klimaaktivisten der «letzten Generation» im Bereich der Mainzer Alicenbrücke, einer Hauptverkehrsachse im Berufsverkehr. Gegen 8.15 Uhr hatten sich insgesamt sechs Personen auf die beiden Fahrstreifen der Fahrbahn der Binger Straße in Richtung Innenstadt gesetzt, wovon vier Personen jeweils eine Hand an der Fahrbahn festgeklebt hatten, wie die Mainzer Polizei mitteilt.

Trennschleifer und Bohrhammer

Spott im Netz

Das Foto des Mannes geht nun viral. Es zeigt ihn, wie er mit einem Brocken des Asphalts an der Hand in die Kamera blickt. Es wird vermutet, dass er für seine Protestaktion einen besonders starken Industriekleber verwendet haben dürfte. «Da hat ihm die Polizei ein Andenken beschert, von dem er noch seinen Enkeln erzählen kann», schreibt ein Twitter-User voller Schadenfreude. «Ist die Aktion nun in Stein gemeißelt?», schreibt ein weiterer. Eine Userin erinnert das Bild an einen Töpferkurs aus ihrer Jugend. «Ich habe mich damals auch ziemlich im Ton vergriffen», so die Frau.