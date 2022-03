A8 Richtung Luxemburg : Klebstoff läuft auf Parkplatz aus

DILLINGEN - Was für eine Sauerei: Auf einem Parkplatz an der A8 in Richtung Luxemburg sind im Saarland 500 Liter Etikettenkleber aus einem Lastwagen ausgelaufen.

Wie die Polizei am Donnerstag in Dillingen mitteilte, musste der Parkplatz Niedmündung bei Merzig im Saarland komplett gesperrt werden, weil der Spezialtransporter einen Teil seiner 22 000 Liter Klebstoff verloren hatte. Der Versuch des Fahrers, die undichte Stelle zu reparieren, hatte laut Polizei keinen Erfolg. Spezialkräfte einer industriellen Werksfeuerwehr mussten anrücken und die klebrige Masse in ein anderes Fahrzeug pumpen.

Ein spezielles Ölbindemittel sollte den restlichen Kleber binden, damit er beseitigt werden könne, sagte ein Sprecher des Landesbetriebs für Straßenbau. Der Lkw sollte den handelsüblichen Etikettenkleber nach Luxemburg transportieren. Eine Gefahr für die Umwelt bestand nach Polizeiangaben nicht.