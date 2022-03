Luxemburg – «Kleidungsstücke werden – wie Kuchen – zum Trost gekauft»

Katia Vladimirova, Senior Research Associate an der Universität Genf: Fast Fashion hat dazu geführt, dass wir abhängig geworden sind. Wer einen schlechten Tag hinter sich hat, geht sich als Trost dafür ein Kleidungsstück kaufen, weil es oft so wenig kostet wie eine Tasse Kaffee oder ein Stück Kuchen. Das Kleidungsstück wird dann sehr schnell entsorgt – zwar nicht in den Müll, weil sich dadurch nämlich ein Schuldgefühl entwickeln würde, sondern gespendet. Das ist zwar gut gemeint, aber wir sind an einem Punkt angelangt, an dem die NGOs, die die Spenden entgegennehmen, überlastet sind.